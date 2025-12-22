Россия беспощадно атакует Одесскую область: экс-глава разведки объяснил замысел врага

Россия более недели интенсивно атакует Одессу, пытаясь лишить регион логистических путей и посеять панику среди населения, чтобы спровоцировать протесты. Кремль поэтапно переходит от города к городу и терроризирует гражданских.

Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж объяснил 24 Каналу, что провокации в Приднестровье маловероятны, поскольку Украина поддерживает паритет с Молдовой и неофициальные контакты с Приднестровьем.

Почему Кремль выбирает гражданские города для ударов?

Россия пытается проводить террористическую деятельность – удары по конкретным городам, логистических путях и населенных пунктах, где, по их мнению, могут быть сторонники протестов,

– отметил Маломуж.

Они пытаются создать проблемы внутри страны, поскольку не имеют достаточных успехов на фронте.

Кремль атакует различные регионы – Сумы, Харьков, Запорожье, Хмельницкую, а теперь Одессу – надеясь, что люди будут обвинять украинскую власть вместо Путина. Однако население четко понимает, кто является агрессором и кто конкретно убивает людей.

Маломуж подчеркивает, что среди погибших – родители маленьких детей, представители гражданских структур и простые граждане, что является актами террора, которые не принесут Путину поддержки.

Насколько реальна угроза боевых действий в Приднестровье?

Некоторые военные предполагают, что Россия может провоцировать Украину на операцию или действия в Приднестровье.

Эксперт отметил, что существуют различные версии провокаций между украинскими или молдавскими войсками и приднестровскими формированиями, но пока предпосылок для этого нет.

Я думаю, этот вариант маловероятен, но Россия попытается по крайней мере создать информационное пространство или организовать диверсионные операции с целью обвинения Украины. Однако это не удается – мы обнаруживаем угрозы заранее разведывательными средствами, подаем информацию и делаем демарши на политическом и оперативном уровне,

– пояснил Маломуж.

Украина контролирует ситуацию и имеет понимание с политическим руководством и спецслужбами Молдовы. Даже с Приднестровьем поддерживается паритет для недопущения боевых операций, провокаций или военных действий в регионе.

Что еще известно о ситуации в Одесской области?