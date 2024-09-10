В Третьей штурмовой оценили угрозу от оккупации Покровска: почему город настолько важен

Российская армия приблизилась к границам Покровска на расстояние около восьми километров. В Третьей штурмовой бригаде проанализировали, как сценарий с оккупацией города повлияет на боевые действия.

Так, экс-командир "Азова", а сейчас заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин отметил, что много внимания Покровску уделяется совсем неслучайно.

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Важность Покровска

Максим Жорин пишет, что ценность многих других городов, например, Авдеевки, в том, что это города, возможности для логистики. Покровск является очень важным населенным пунктом для дальнейших планов врага.

Как я уже говорил, в случае взятия Покровска Россией может дальше пытаться продвигаться дальше в Донецкой области (а это прямой риск выхода на границу области), пробовать идти на Юг или на Днепропетровскую область. Также это огромные проблемы с логистикой,

– отмечает военный.

Получив Покровск, враг получит большие преимущества на фронте. Жорин акцентирует на том, что ситуация очень опасна, и не придавать ей такого значения просто невозможно.

Ранее BBC опубликовало материал о Покровске. Издание отмечает, что город – ключевой транспортный узел. Если он упадет, то российские войска перережут один из основных путей снабжения в регионе. Это, вероятно, может переместить линию фронта ближе к Краматорску.