Атаки на российские арсеналы показали, как Запад помогает России запретом ударов по тылу, – ISW

Недавние украинские удары по российским складам боеприпасов продемонстрировали, насколько Запад помогает российскому военному материально-техническому обеспечению, пока не позволяет бить вглубь России. Это видно на спутниковых снимках арсеналов до и после атак.

На этих снимках видны серьезные повреждения трех крупных российских складов боеприпасов после украинских атак в сентябре 2024 года. Об этом пишет Институт изучения войны.

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Изображение российских складов можно найти в сети

Все эти склады были недостаточно защищены. Даже сами же россияне жалуются, что Google Maps и Yandex показывают подобные российские объекты в высоком разрешении.

На спутниковых снимках видны серьезные повреждения на складах в Октябрьском, Торопце и Тихорецке. Там уничтожены десятки зданий для хранения боеприпасов, ракет, железнодорожных вагонов, которыми, вероятно, транспортировали боеприпасов на склады, и других материалы, которые россияне "случайно оставили под открытым небом".

Такое скученное размещение большого количества материальных средств подчеркивает отсутствие оперативной безопасности на российских тыловых складах снабжения, демонстрируя степень, до которой западные ограничения, запрещающие Украине вести огонь из западного оружия в Россию, предоставили российскому командованию гибкости, чтобы не защищать должным образом свои тыловые районы. Эта гибкость предоставила России возможность оптимизировать крупные тыловые объекты для переброски массовой техники в Украину в масштабах,

– отмечают в ISW.

Украина могла бы воспользоваться этой уязвимостью, если бы Запад отменил ограничения ударов по России.

ISW считает, что западные государства могут ухудшить способность России применять свое оружие так, как они это делают сейчас, отменив это ограничение.

Последствия атак на склады боеприпасов в России / Спутниковые снимки Maxar