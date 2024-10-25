Стало известно, что россияне предоставляли йеменским хуситам спутниковые данные, чтобы те наводили ракеты и дроны по кораблям. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

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Что известно об атаках хуситов в Красном море

Хуситы – группировка, которая поддерживает Иран. Они обстреливают "главную артерию мировой торговли", что становится причиной усиления дестабилизации в регионе. Эти атаки привели к сбоям в мировой торговле, ведь судам приходилось идти более протяженными и более дорогими маршрутами вокруг Африки.

Хуситы, которые начали свои нападения в конце прошлого года (2023 – 24 Канал) из-за войны в Газе, в конце концов начали использовать российские спутниковые данные, когда они увеличивали свои удары,

– пишет The Wall Street Journal со ссылкой на лицо, знакомое с этим вопросом, и двух европейских чиновников по вопросам обороны.

В издании отмечают, что такое сотрудничество России с хуситами показывает, как далеко готов зайти Путин, чтобы подорвать экономический и политический порядок на Западе.

WSJ также уточнило, что спутниковые данные йеменские боевики-хуситы получали через членов иранского Корпуса стражей Исламской революции. Кроме того, источники WSJ сообщили, что этот иранский корпус "был включен в хуситов в Йемене".

К слову, боевики свои атаки на коммерческое судоходство называют "знаком солидарности" с группировкой ХАМАС в Секторе Газа, где израильская армия проводит военную операцию.

В ответ на атаки хуситов США и Европа обстреливают объекты в Йемене. Всего до апреля 2024 года Штатам пришлось потратить примерно 1 миллиард долларов, чтобы уничтожать беспилотники и ракеты боевиков в Красном море. Кроме того, США отправили туда бомбардировщики B-2 Spirit для нанесения ударов по арсеналам хуситов.