Стало відомо, що росіяни надавали єменським хуситам супутникові дані, щоб ті наводили ракети та дрони по кораблях. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

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Що відомо про атаки хуситів у Червоному морі

Хусити – угруповання, яке підтримує Іран. Вони обстрілюють "головну артерію світової торгівлі", що стає причиною посилення дестабілізації в регіоні. Ці атаки призвели до збоїв у світовій торгівлі, адже суднам доводилося йти більш протяжними і дорожчими маршрутами навколо Африки.

Хусити, які почали свої напади наприкінці минулого року (2023 – 24 Канал) через війну в Газі, зрештою почали використовувати російські супутникові дані, коли вони збільшували свої удари,

– пише The Wall Street Journal із посиланням на особу, знайому з цим питанням, та двох європейських чиновників з питань оборони.

У виданні зауважують, що така співпраця Росії із хуситами показує, як далеко готовий зайти Путін, щоб підірвати економічний і політичний порядок на Заході.

WSJ також уточнило, що супутникові дані єменські бойовики-хусити отримували через членів іранського Корпусу вартових Ісламської революції. Окрім того, джерела WSJ повідомили, що цей іранський корпус "був включений до хуситів у Ємені".

До слова, бойовики свої атаки на комерційне судноплавство називають "знаком солідарності" з угрупованням ХАМАС у Секторі Гази, де ізраїльська армія проводить військову операцію.

У відповідь на атаки хуситів США та Європа обстрілюють об'єкти у Ємені. Загалом до квітня 2024 року Штатам довелося витратити приблизно 1 мільярд доларів, щоб знищувати безпілотники і ракети бойовиків у Червоному морі. Окрім того, США відправили туди бомбардувальники B-2 Spirit для завдання ударів по арсеналах хуситів.