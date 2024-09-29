Про це повідомили в Армії оборони Ізраїлю у своєму телеграм-каналі. Ця атака була відповіддю за атаку хуситів ракетами по аеропорту, куди мав прибути Нетаньяху.

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Що відомо про удари по хуситах в Ємені

За даними ізраїльських військових, десятки літаків військово-повітряних сил Ізраїлю, включно з винищувачами, заправники та літаки-розвідники, брали участь в ударах приблизно за 1 800 кілометрів по хуситах в Ємені.

Ізраїль атакував об'єкти хуситів в Ємені: дивіться відео

Як зазначили у ЦАХАЛ, ці удари були завдані по об'єктах, які хусити використовували у військових цілях у Ходейді та сусідньому порту Рас-Іса на заході Ємену.

ЦАХАЛ атакував електростанції та порт, які використовуються для імпорту нафти. Через цільову інфраструктуру та порти режим хуситів перекидає в регіон іранську зброю та постачання для військових цілей, у тому числі нафту,

– заявили військові.

Дим після атаки Ізраїлю по єменських хуситах: дивіться відео

Армія оборони Ізраїлю стверджує, що ці удари були завдані у відповідь на недавні атаки хуситів балістичними ракетами по Ізраїлю, у тому числі 29 вересня.

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В ЦАХАЛ запевнили, що протягом останнього року хусити діяли під керівництвом і фінансуванням Ірану, а також у співпраці з іракськими ополченцями, щоб напасти на Державу Ізраїль, підірвати регіональну стабільність і порушити глобальну свободу судноплавства.

У соцмережах також ширять відео з наслідками ізраїльських ударів по хуситах в Ємені. На кадрах можна побачити, що палало там досить потужно.

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За всіма атаками також спостерігав і міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант. Він на своїй сторінці у соцмережі Х написав, що "повідомлення чітке: для нас немає місця надто далеко".

До слова, хусити 29 вересня намагалися атакувати аеропорт у Тель-Авіві, куди прибував прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу з метою помсти за ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли. Протиповітряна оборона збила ворожу ракету, але пообіцяла відповідь за цю атаку.