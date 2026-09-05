В августе Силы обороны сбили почти 55 тысяч российских целей

В течение августа 2026 года Силами обороны было уничтожено более 4 600 воздушных целей. Кроме того, было обезврежено более 50 000 БПЛА тактического уровня.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах.

Сколько целей было сбито в августе

По данным Воздушных сил:

25 крылатых ракет Х-101;

8 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

8 крылатых ракет "Калибр";

21 управляемая авиационная ракета Х-59/69;

4 крылатые ракеты "Искандер-К";

5 противокорабельных ракет "Оникс";

101 S8000 "Бандероль";

1876 ударных БПЛА типа Shahed-131/136;

1460 ударных БПЛА типа Shahed-238;

1031 разведывательный БПЛА;

820 БПЛА Lancet.

Всего авиацией Воздушных Сил в течение августа было совершено более 1 900 самолетных вылетов, в том числе:

более 1 400 – для истребительного авиационного прикрытия;

около 300 – для огневого поражения и авиационной поддержки войск.

Напомним, что в ночь на 4 сентября Россия совершила атаку на Украину, в ходе которой было использовано более чем 120 ударных беспилотников и ракета. Силы противовоздушной обороны уничтожили 103 БПЛА типа Shahed, "Гербера", дронов других типов и S8000 "Бандероль" на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксированы попадания в 15 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 6 точках.