Про це розповіли у Повітряних силах.

Скільки цілей збито у серпні

За даними Повітряних сил:

25 крилатих ракет Х-101;

8 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

8 крилатих ракет "Калібр";

21 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

4 крилатих ракет "Іскандер-К";

5 протикорабельних ракет "Онікс";

101 S8000 "Бандероль";

1876 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;

1460 ударних БпЛА типу Shahed-238;

1031 розвідувальний БпЛА;

820 БпЛА Lancet.

Загалом авіацією Повітряних Сил впродовж серпня здійснено понад 1 900 літаковильотів, зокрема:

понад 1 400 – на винищувальне авіаційне прикриття;

близько 300 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Нагадаємо, що у ніч на 4 вересня Росія атакувала Україну понад 120 ударними безпілотниками та ракетою. Сили протиповітряної оборони знищили 103 БпЛА типу Shahed, "Гербера", дронів інших типів та S8000 "Бандероль", на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.