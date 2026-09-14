Вовсе не террор мирного населения: в Польше раскрыли истинную цель атак России на западную часть Украины

Российские удары по западным регионам Украины направлены на перекрытие маршрутов поставки военной помощи от союзников. Ожидаемая зимняя кампания может стать переломным моментом в войне, что требует немедленного усиления противовоздушной обороны Киева.

Подробности сообщает издание TVN24 со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Польши Цезария Томчика.

Что говорят в Польше о атаках России на Западную Украину?

По словам Томчика, предстоящие зимние месяцы могут существенно повлиять на ход боевых действий в пользу оккупантов. В Варшаве подчеркивают необходимость экстренного наращивания оборонного потенциала Украины для отражения массированных воздушных ударов врага.

Россия считает, что это может стать переломным моментом в ведении войны и что сегодня Украина также нуждается в максимальной поддержке со стороны западного мира, чтобы выстоять в войне и иметь возможность эффективно защищаться от воздушных атак,

– заявил заместитель министра обороны Польши.

Угрозы диверсий и испытания для НАТО

Польский чиновник убежден, что российские обстрелы в непосредственной близости от границ союзников являются сознательным испытанием прочности Североатлантического альянса.

В то же время разведывательные данные свидетельствуют о подготовке Москвой масштабных гибридных провокаций непосредственно против европейских государств.

Я не хочу здесь раскрывать какие-то сенсационные детали, но что мы видели в Германии – возможные диверсионные акты, возможное обострение гибридной войны, но в таких масштабах, которых мы до сих пор не видели, возможные акции различного рода где-то на приграничных территориях, например, в балтийских странах, на границе с НАТО,

– сказал Цезарий Томчик.

По его словам, подобные сценарии вполне реальны и могут перерасти в гораздо более масштабную эскалацию. Кстати, он упомянул инцидент в Германии. Речь идет о случае, когда беспилотники провели атаку на аэропорт Лейпциг-Галле.

Собственно, немецкие спецслужбы считают, что за провокацией могли стоять агенты, связанные с российским ГРУ. Согласно данным расследования, операцию координировал гражданин России, тогда как гражданин Беларуси, вероятно, выполнял непосредственные задачи на территории Германии.

Речь идет о том, что остроты ситуации добавляет инцидент от 13 сентября, когда российский реактивный беспилотник совершил атаку на локомотив гражданского поезда на железнодорожной станции "Ягодин" в Волынской области. В ответ премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное совещание силовиков.

Что было известно ранее?

Как ранее сообщалось на нашем сайте, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков фактически признал удары по украинской железнодорожной инфраструктуре, оправдывая воздушный террор попытками нарушить военную логистику.