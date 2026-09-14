Подробиці повідомляє видання TVN24 з посиланням на заяву заступника міністра оборони Польщі Цезарія Томчика.

Що кажуть у Польщі щодо атак Росії на Захід України?

За словами Томчика, прийдешні зимові місяці здатні суттєво вплинути на перебіг бойових дій на користь окупантів. У Варшаві наголошують на необхідності екстреного нарощування оборонних спроможностей України для відбиття масованих повітряних ударів ворога.

Росія вважає, що це може стати переломним моментом у веденні війни і що сьогодні Україна також потребує максимальної підтримки від західного світу, щоб вистояти у війні та мати змогу ефективно захищатися від повітряних атак,

– висловився заступник міністра оборони Польщі.

Загрози диверсій та випробування для НАТО

Польський урядовець переконаний, що російські обстріли у безпосередній близькості до кордонів союзників є свідомим випробуванням міцності Північноатлантичного альянсу.

Водночас розвідувальні дані свідчать про підготовку Москвою масштабних гібридних провокацій безпосередньо проти європейських держав.

Я не хочу тут розкривати якихось сенсаційних деталей, але те, що ми бачили в Німеччині – можливі диверсійні акти, можливе загострення гібридної війни, але в таких масштабах, яких ми досі не бачили, можливі акції різного роду десь на прикордонних територіях, наприклад, у балтійських країнах, на кордоні з НАТО,

– сказав Цезарій Томчик.

З його слів, подібні сценарії є цілком реальними та мають потенціал перерости у значно масштабнішу ескалацію. До речі, він згадав інцедент у Німеччині. Йдеться про випадок, коли безпілотники атакували аеропорт Лейпциг-Галле.

Власне, німецькі спецслужби вважають, що за провокацією могли стояти агенти, пов'язані з російським ГРУ. Згідно з даними розслідування, операцію координував громадянин Росії, тоді як громадянин Білорусі, ймовірно, виконував безпосередні завдання на території Німеччини.

Йдеться Гостроти ситуації додає інцидент від 13 вересня, коли російський реактивний безпілотник атакував локомотив цивільного поїзда на залізничній станції "Ягодин" у Волинській області. У відповідь прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав термінову нараду силовиків.

Що було відомо раніше?

Як раніше повідомлялося на нашому сайті, речник Кремля Дмитро Пєсков фактично визнав удари по українській залізничній інфраструктурі, виправдовуючи повітряний терор спробами порушити військову логістику.