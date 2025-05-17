Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Ивана Федорова, главу Запорожской ОГА.
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Часть Запорожья оказалась без электричества
Иван Федоров утром 17 мая сообщил об обесточивании значительного количества абонентов из-за вражеских действий.
Почти 3000 абонентов в прифронтовых населенных пунктах обесточены из-за российской атаки,
– говорится в сообщении.
Поэтому, по его словам, в результате вражеских ударов без света на подконтрольной Украине территории остается более 6 тысяч абонентов, половина – в течение долгого времени.
"Энергетики начнут ликвидацию последствий, как только позволит ситуация с безопасностью", – добавил он.
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Напомним, что в начале мая часть Полтавской области осталась без света. Тогда была зафиксирована авария на ЛЭП. В частности, она произошла ночью 1 мая.