Про це пише 24 Канал з посиланням на Івана Федорова, очільника Запорізької ОВА.

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Частина Запоріжжя опинилася без електрики

Іван Федоров зранку 17 травня повідомив про знеструмлення значної кількості абонентів через ворожі дії.

Майже 3000 абонентів у прифронтових населених пунктах знеструмлено через російську атаку,

– ідеться в повідомленні.

Відтак, за його словами, внаслідок ворожих ударів без світла на підконтрольній Україні території залишається понад 6 тисяч абонентів, половина – протягом довгого часу.

"Енергетики почнуть ліквідацію наслідків, як тільки дозволить безпекова ситуація", – додав він.

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Нагадаємо, що на початку травня частина Полтавської області залишилася без світла. Тоді було зафіксовано аварію на ЛЕП. Зокрема, вона сталася вночі 1 травня.