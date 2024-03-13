Последствия атак на НПЗ России: удается ли Украине парализовать врага

Взрывы на нефтеперерабатывающих заводах России могут серьезно осложнить логистику оккупантов. В ГУР Минобороны оценили их потенциальное влияние на военные планы агрессора.

После серии инцидентов на российских НПЗ, которые происходили в последнее время, представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов прокомментировал ситуацию в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал.

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Удар по логистике оккупантов

Юсов отметил, что нефтеперерабатывающие заводы в России используются для обеспечения военных нужд оккупационных сил в Украине. Он отметил, что детали событий не разглашаются, но очевидно, что, в частности, остановка завода в Новошахтинске создает дополнительные трудности для агрессора и дает преимущество украинским защитникам.

Война – это всегда обеспечение и снабжение. И когда мы видим, что нефтеперерабатывающая отрасль агрессора подвергается ударам, это непосредственно влияет на их способность вести войну,

– заявил Андрей Юсов.

Ведущая спросила о влиянии атак на российскую нефтеперерабатывающую отрасль и возможность ее парализации. Юсов ответил, что официальных подтверждений не было, но события, которые происходят, могут иметь значительное влияние. Он также отметил, что экспорт переработанных нефтепродуктов уже подвергся ограничениям, что является следствием таких инцидентов.

По словам Юсова, нефтеперерабатывающие заводы в России были атакованы именно "неизвестными летательными объектами" (НЛО). Представитель не стал ни подтверждать, ни опровергать причастность Украины к этому.

Контекст