Последствия атак на НПЗ России: удается ли Украине парализовать врага
Взрывы на нефтеперерабатывающих заводах России могут серьезно осложнить логистику оккупантов. В ГУР Минобороны оценили их потенциальное влияние на военные планы агрессора.
После серии инцидентов на российских НПЗ, которые происходили в последнее время, представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов прокомментировал ситуацию в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал.
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Удар по логистике оккупантов
Юсов отметил, что нефтеперерабатывающие заводы в России используются для обеспечения военных нужд оккупационных сил в Украине. Он отметил, что детали событий не разглашаются, но очевидно, что, в частности, остановка завода в Новошахтинске создает дополнительные трудности для агрессора и дает преимущество украинским защитникам.
Война – это всегда обеспечение и снабжение. И когда мы видим, что нефтеперерабатывающая отрасль агрессора подвергается ударам, это непосредственно влияет на их способность вести войну,
– заявил Андрей Юсов.
Ведущая спросила о влиянии атак на российскую нефтеперерабатывающую отрасль и возможность ее парализации. Юсов ответил, что официальных подтверждений не было, но события, которые происходят, могут иметь значительное влияние. Он также отметил, что экспорт переработанных нефтепродуктов уже подвергся ограничениям, что является следствием таких инцидентов.
По словам Юсова, нефтеперерабатывающие заводы в России были атакованы именно "неизвестными летательными объектами" (НЛО). Представитель не стал ни подтверждать, ни опровергать причастность Украины к этому.
Контекст
- Недавние атаки украинских беспилотников привели к остановке нескольких ключевых нефтеперерабатывающих заводов в России, что составляет значительную долю потерь в нефтеперерабатывающей отрасли страны-агрессора. По данным Bloomberg, это примерно 12% от общих мощностей России в этой отрасли.
- Рязанский НПЗ, который подвергся удару, является одним из крупнейших в России и важным поставщиком моторного топлива для Москвы и прилегающих регионов, производя 17,1 миллиона тонн нефтепродуктов в год. Его остановка может иметь серьезные последствия для топливного рынка России.
- Новошахтинский НПЗ также прекратил свою работу после атаки, что подтвердил губернатор Ростовской области. Завод имел мощность 5,6 миллиона тонн в год, что дополнительно подчеркивает масштабы потерь российской нефтеперерабатывающей индустрии.
- По сообщениям СМИ, спецоперация СБУ была направлена на нефтеперерабатывающие объекты, включая Рязанский НПЗ, расположенный неподалеку от Москвы. Это свидетельствует о способности Украины влиять на стратегическую инфраструктуру врага.
- Стоит отметить, что атаки на нефтеперерабатывающие заводы в Рязани, Кстово и Кириши произошли за одну ночь, что демонстрирует координированность и эффективность украинских спецслужб. В то же время важно, что был атакован "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез", один из самых мощных НПЗ в России, перерабатывавший 5% нефти страны.