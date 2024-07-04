Всего в Днепре в результате двух российских ударов погибло 6 человек. В четверг, 4 июля, в регионе объявили день траура по жертвам российского террора.

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В Днепре возросло количество погибших

За неделю российские военные дважды обстреляли Днепр. Под ударами оказались гражданские объекты, поэтому пострадало немало людей, а также есть погибшая.

Так, 28 июня оккупанты ударили по многоэтажке. Сейчас на объекте продолжаются работы, и спасателям ночью удалось найти тело погибшей женщины. Его уже деблокировали. В общем, в результате атаки 28 июня погибли 3 человека. Все жертвы циничного российского удара – женщины.