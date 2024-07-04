Загалом у Дніпрі внаслідок двох російських ударів загинуло 6 осіб. У четвер, 4 липня, в регіоні оголосили день жалоби за жертвами російського терору.

Дивіться також Шок та істерика: працівники закладів поблизу ТРЦ у Дніпрі згадують моторошну мить удару

У Дніпрі зросла кількість загиблих

За тиждень російські військові двічі обстріляли Дніпро. Під ударами опинилися цивільні об'єкти, тому постраждало чимало людей, а також є загибла.

Так, 28 червня окупанти вдарили по багатоповерхівці. Наразі на об'єкті тривають роботи, й рятувальникам вночі вдалося знайти тіло загиблої жінки. Його вже деблокували. Загалом, внаслідок атаки 28 червня загинуло 3 людини. Усі жертви цинічного російського удару – жінки.