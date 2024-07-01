"Не до всех дошло": в ВМС Украины обратились к туристам из России, которые едут на отдых в Крым

Хотя пляжи в Крыму в этом сезоне преимущественно пустуют, некоторые российские туристы, несмотря на опасность, все же едут отдыхать на полуостров. В Военно-морских силах Украины призвали их этого не делать.

Это сказал в эфире телемарафона представитель ВМС Дмитрий Плетенчук, пишет 24 Канал. Он напомнил россиянам, что в Крыму есть очень много военных объектов.

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Россияне едут в Крым даром

Плетенчук отметил, что сейчас едут отдыхать во временно оккупированный Россией Крым преимущественно бюджетники.

"Вчера было достаточно пусто на пляжах, несмотря на выходной. Но так же после каждого очередного перекрытия моста можно наблюдать очередь из легковушек на въезд. Поэтому можно сказать, что, во-первых, не до всех дошло. Во-вторых, следует отметить, что выживает эта отрасль в Крыму довольно часто за счет бюджетников, которым эти путешествия просто покупает их предприятие или бюджет. Поэтому наполняют они туристами Крым административно-командным способом. А что такое для россиянина "шара" – можно поехать и под обстрелы", – отметил спикер ВМС ВСУ.

Впрочем, он настойчиво советует российским туристам покинуть Крым и не ехать туда вообще. Причина – вражеские военные объекты, которые Украина в покое не оставит.

Мы предупреждаем, что в Крыму много военных объектов. Никто в покое их, пока они там есть, не оставит. Поэтому делайте выводы, пожалуйста, и принимайте соответствующие решения, которые помогут сохранить жизнь и здоровье. Кстати, относительно тех отдыхающих, которые пострадали в единственном кейсе, который устроили сами россияне. Там показательно, что все пострадавшие, о которых уже известно, не были крымчанами. Они туда, как говорят в России, "панаехали",

– добавил Плетенчук.

К слову, 23 июня из-за работы российской ПВО в Крыму на пляже погибли и пострадали люди. Так называемый российский "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев отчитался о гибели двух детей и одного взрослого, а количество раненых достигло почти до 100 человек.

На это отреагировали в ГУР и отметили, что Россия должна сама защищать население на оккупированных территориях.