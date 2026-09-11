Военнослужащий ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что защитники должны выстроить четкую поэтапную систему противодействия угрозам. По его словам, в настоящее время первоочередной задачей является развитие малой ПВО и обезвреживание вражеских реактивных БПЛА.

Как Украина будет искать решение по противодействию реактивным дронам?

Военный подчеркнул, что Украина должна шаг за шагом решать вопросы, начиная с малой ПВО, переходя к противодействию крылатым ракетам и заканчивая борьбой с баллистическими ракетами. По его мнению, не стоит отбрасывать одно направление ради другого, но угроза со стороны скоростных беспилотников сейчас является самой острой.

Решение по борьбе с реактивными дронами разрабатывается, и это лишь вопрос времени. Мы несколько отстали в плане реагирования на эти угрозы, но это временно, потому что в ближайшие недели появятся способы противодействия,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Он напомнил об успешном опыте внедрения дронов-перехватчиков против "Шахедов", благодаря чему коэффициент сбивания вблизи больших городов достигал 90%. Теперь аналогичный прогресс нужно продемонстрировать в борьбе с более новыми реактивными моделями.

Помимо беспилотников-перехватчиков, важным направлением является производство более дешевых ракет для систем ПВО среднего радиуса действия. Для этого могут использоваться имеющиеся советские ЗРК, такие как "Оса" или "Стрела".

У нас остались советские системы ПВО, которые без проблем могут сбивать реактивные "Шахеды" при условии наличия ракет. Запасы советских боеприпасов исчерпаны, но сейчас найдено решение – есть производители, которые делают дешевые ракеты для этих комплексов,

– пояснил Мусиенко.

Какие средства нужны для защиты от баллистических ракет?

Что касается противодействия баллистическим атакам, то Украина рассчитывает на ракеты-перехватчики для комплексов Patriot и французские ракеты Aster для систем SAMP/T. В то же время отечественные предприятия, в частности КБ "Луч", ищут собственные технологические решения, реализуя такие проекты, как более дешевая антибаллистическая ракета Freya.

Помимо защиты воздушного пространства, критически важно уничтожать пусковые установки и объекты военно-промышленного комплекса на территории России. Для этого Силам обороны необходима постоянная связь и дальнобойное вооружение.

Нам нужно иметь систему постоянной связи, в частности использовать Starlink для нанесения ударов по российским пусковым площадкам, а также развивать дальнобойность для поражения заводов, где производят дроны и ракеты,

– подытожил Александр Мусиенко.

Стоит отметить, что российские оккупанты активнее применяют реактивные беспилотники с середины августа. Украинские разработчики и специалисты кластера Brave1 уже работают над несколькими вариантами противодействия вражеским угрозам, в частности над созданием малых зенитных ракет.

Военный о противодействии российским атакам: смотрите видео