Разрабатывается решение по борьбе с реактивными дронами: военный рассказал, над чем ведется работа

Российские оккупанты все чаще используют для нанесения ударов по Украине высокоскоростные реактивные дроны, пытаясь обойти украинскую систему ПВО. Несмотря на временные трудности, Силы обороны уже готовят эффективный ответ врагу.

Военнослужащий ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что защитники должны выстроить четкую поэтапную систему противодействия угрозам. По его словам, в настоящее время первоочередной задачей является развитие малой ПВО и обезвреживание вражеских реактивных БПЛА.

Как Украина будет искать решение по противодействию реактивным дронам?

Военный подчеркнул, что Украина должна шаг за шагом решать вопросы, начиная с малой ПВО, переходя к противодействию крылатым ракетам и заканчивая борьбой с баллистическими ракетами. По его мнению, не стоит отбрасывать одно направление ради другого, но угроза со стороны скоростных беспилотников сейчас является самой острой.

Решение по борьбе с реактивными дронами разрабатывается, и это лишь вопрос времени. Мы несколько отстали в плане реагирования на эти угрозы, но это временно, потому что в ближайшие недели появятся способы противодействия,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Он напомнил об успешном опыте внедрения дронов-перехватчиков против "Шахедов", благодаря чему коэффициент сбивания вблизи больших городов достигал 90%. Теперь аналогичный прогресс нужно продемонстрировать в борьбе с более новыми реактивными моделями.

Помимо беспилотников-перехватчиков, важным направлением является производство более дешевых ракет для систем ПВО среднего радиуса действия. Для этого могут использоваться имеющиеся советские ЗРК, такие как "Оса" или "Стрела".

У нас остались советские системы ПВО, которые без проблем могут сбивать реактивные "Шахеды" при условии наличия ракет. Запасы советских боеприпасов исчерпаны, но сейчас найдено решение – есть производители, которые делают дешевые ракеты для этих комплексов,

– пояснил Мусиенко.

Какие средства нужны для защиты от баллистических ракет?

Что касается противодействия баллистическим атакам, то Украина рассчитывает на ракеты-перехватчики для комплексов Patriot и французские ракеты Aster для систем SAMP/T. В то же время отечественные предприятия, в частности КБ "Луч", ищут собственные технологические решения, реализуя такие проекты, как более дешевая антибаллистическая ракета Freya.

Помимо защиты воздушного пространства, критически важно уничтожать пусковые установки и объекты военно-промышленного комплекса на территории России. Для этого Силам обороны необходима постоянная связь и дальнобойное вооружение.

Нам нужно иметь систему постоянной связи, в частности использовать Starlink для нанесения ударов по российским пусковым площадкам, а также развивать дальнобойность для поражения заводов, где производят дроны и ракеты,

– подытожил Александр Мусиенко.

Стоит отметить, что российские оккупанты активнее применяют реактивные беспилотники с середины августа. Украинские разработчики и специалисты кластера Brave1 уже работают над несколькими вариантами противодействия вражеским угрозам, в частности над созданием малых зенитных ракет.

Военный о противодействии российским атакам: смотрите видео