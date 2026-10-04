Массированные удары России изменятся: Зеленский рассказал, что ожидать

Россия будет усиливать террор Украины с воздуха. Владимир Зеленский считает, что тактика вражеских ударов изменится.

Глава государства предположил, что Москва будет по-прежнему делать ставку не на массивность ударов, а на их эффективность и мощь. Такое мнение политик высказал во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии в Киеве, сообщает 24 Канал.

Какими будут российские удары по Украине?

По словам Зеленского, российские военные будут постепенно переходить от атак обычными "Шахедами" к массированному использованию реактивных беспилотников.

Президент отметил, что Украина уже научилась противодействовать обычным дронам, тогда как реактивные "Шахеды" стали новым вызовом.

Отдельно политик добавил, что баллистические ракеты до сих пор остаются сложной целью для украинской ПВО.

Обычные ракеты мы сбиваем, по крайней мере, есть чем сбивать. Баллистические – пока что вызов. Но еще один вызов вы видите сами, сейчас ощущаете, что они массово терроризируют нас реактивными "Шахедами". Мы это ощущаем, как и ощущали массовые "Шахеды" до того, как мы научились с ними бороться,

– сказал президент.

По словам Зеленского, У России насчитывается около 700 баллистических ракет в запасе и ежемесячно производится еще 130 – 140. В то же время оккупанты меняют тактику воздушных атак и все чаще используют реактивные беспилотники.

Украинский лидер призвал партнеров ужесточать санкции, чтобы ограничить доступ России к компонентам для производства оружия.