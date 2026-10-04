Глава держави припустив, що Москва продовжить робити ставку не на масованість ударів, а на їхню ефективність і потужність. Таку думку політик висловив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини у Києві, передає 24 Канал.

Якими будуть російські удари по Україні?

За словами Зеленського, російські військові поступово переходитимуть від атак звичайними "Шахедами" до масованого використання реактивних безпілотників.

Президент зауважив, що Україна вже навчилася протидіяти звичайним дронам, тоді як реактивні "Шахеди" стали новим викликом.

Окремо політик додав, що балістичні ракети досі залишаються складною ціллю для української ППО.

Звичайні ракети ми збиваємо, принаймні є чим збивати. Балістичні – виклик поки що. Але ще один виклик ви бачите самі, зараз відчуваєте, що масово тероризують вони нас реактивними "Шахедами". Ми це відчуваємо, як і відчували масові "Шахеди" до того, як ми навчилися з ними боротися,

– сказав президент.

За словами Зеленського, Росія має близько 700 балістичних ракет у запасі та щомісяця виробляє ще 130 – 140. Водночас окупанти змінюють тактику повітряних атак і дедалі більше використовують реактивні безпілотники.

Український лідер закликав партнерів посилювати санкції, щоб обмежити доступ Росії до компонентів для виробництва зброї.