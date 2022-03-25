Такую информацию сообщил во время брифинга 23 марта заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора.

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По предварительным данным, с 15 по 22 марта правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA идентифицировала использования хакерами четырех типов вредоносных программ разрушительного действия: HermeticWiper, IsaacWiper, CaddyWiper, DoubleZero. Отметим, что во время предыдущих атак использовались лишь два типа: BootPatch и WhisperKill.

Обратите внимание! Госспецсвязи вместе с сообществами лучших украинских компаний по кибербезопасности и ведущими мировыми производителями решений ввела эшелонированную киберзащиту для Украины и бизнеса .

С помощью этой киберзащиты любая компания в Украине может обратиться в CERT-UA и получить адресную помощь в защите от DDoS-атак, мониторинга безопасности, миграции в облачные среды, развертывании современных систем защиты от киберугроз ваших рабочих станций и серверов и тому подобное.

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