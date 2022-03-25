Таку інформацію повідомив під час брифінгу 23 березня заступник Голови Держспецзв'язку Віктор Жора.

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За попередніми даними, з 15 по 22 березня урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA ідентифікувала використання хакерами чотирьох типів шкідливих програм руйнівної дії: HermeticWiper, IsaacWiper, CaddyWiper, DoubleZero. Зазначимо, що під час попередніх атак використовувалися лише два типи: BootPatch та WhisperKill.

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