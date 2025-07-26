Зеленский пообещал ответ на российские удары по энергетике Украины

Россияне продолжают атаковать украинскую энергетику, в частности, в Сумах, где часть города несколько раз оставалась без света. Украинский лидер заявил, что на удары оккупантов будет ответ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что президент говорит о российских ударах?

Во время обращения Владимир Зеленский вспомнил об ударах оккупантов по украинским городам. Российские захватчики атаковали, в частности, Сумы, Херсонскую, Донецкую, Днепр и Харьков. Пострадали также энергетические объекты.

Всюду, где это нужно, мгновенное реагирование спасателей ГСЧС Украины, всех служб. Спасибо всем вам за оперативность. Будем отвечать на каждый российский удар,

– сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что сейчас именно такой момент, когда нужно давить на Россию.

"Сейчас именно такой момент, когда надо нажать на Россию – нажать так, чтобы уже в следующем году войны не было. Они должны осознать, что перетерпеть у них не получится, санкции должны действительно забрать российский потенциал. Мы работаем именно ради этого", – сказал президент.

Напомним, что в ночь и днем 26 июля под ударом оказалась, в частности, Сумщина и город. В результате очередной российской атаки часть местных жителей временно осталась без электроснабжения.