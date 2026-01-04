Из-за атак России: в Укрзализныце рассказали, когда откроют продажу билетов на некоторые рейсы

Укрзализныця сообщила, когда откроется продажа билетов на рейсы после атак России. Проводится корректировка расписания движения поездов.

Российские войска ударили по Фастовскому участку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Когда Укрзализныця откроет продажу билетов?

Из-за недавнего обстрела Фастовского участка и изменения в маршрутах из-за соображений безопасности, Укрзализныця вносит коррективы в график движения поездов.

Новые расписания будут готовы до конца суток 7 января, а значит продажи откроют утром 8 января: внутренние рейсы – с 08:00, международные рейсы – с 09:00. По обновленным расписаниям поезда поедут с 22 января.

На некоторые рейсы продажа билетов откроется после 21 января.

К тому времени должны извиниться: задержки в пределах 1 – 2 часов будут случаться, зависимости от интенсивности движения на Фастовском участке,

– отметили в Укрзализныце.

Там также поблагодарили за слова поддержки в адрес железнодорожников.

Ранее Россия ударила по железной дороге в Одесской, Сумской и Волынской областях