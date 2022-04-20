Атаки России в районе Изюма и Донецка – прелюдия к более масштабным наступлениям, – Пентагон.

Высокопоставленный чиновник Минобороны США дал 19 апреля закрытый брифинг для журналистов. Он отметил, что наступательные операции России в районе Изюма и Донецка являются прелюдией к более масштабным атакам.

Относительно стратегии наступления российских войск в Украине представитель Пентагона подчеркнул, что речь идет о смешанном подходе. Российская армия наносит воздушные атаки для разрушения инфраструктуры.

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Данные Пентагона

В Минобороны США добавили, что россияне продолжают пополнять свои силы, занимаются доукомплектованием своих подразделений. По состоянию на 19 апреля за последние 24 часа они добавили, в частности, еще 2 батальонные тактические группы. В Пентагоне их насчитали всего 78, которые находятся в Украине.

Мы видели, что некоторые ограниченные наступательные операции начались к юго-западу от Донецка и к югу от Изюма. Мы считаем, что это – прелюдия к предстоящим большим операциям,

– подытожил высокопоставленный чиновник в Пентагоне.

Напомним, что ранее глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов сообщал, что войска России спешат с наступлением на Востоке, поскольку стремятся к Пасхе получить хоть какие-то тактические достижения. По его данным, российские военные сконцентрировали усилия на определенных участках для попыток прорыва.

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