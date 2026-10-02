Россия планирует изолировать четыре больших города Украины с помощью атак зимой, – FT

Россия разработала план зимних атак с целью отрезать Киев, Харьков, Одессу и Львов от остальной Украины. Удары будут нанесены по критически важной и энергетической инфраструктуре.

К тому же оккупанты намерены наносить удары по украинским атомным электростанциям и спровоцировать новую волну беженцев в страны Евросоюза. Об этом в интервью Financial Times заявил президент Владимир Зеленский.

Что в планах России?

По словам Зеленского, главными целями врага определены Киев, восточный опорный пункт Харьков, южный порт Одесса и Львов как основной логистический узел вблизи польской границы.

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Также российские войска будут пытаться наносить удары по АЭС на территории Украины, чтобы отключить их от общей сети и вызвать системный коллапс. Таким образом Москва стремится усилить давление на Украину и заставить ее руководство согласиться на российские условия в начале 2027 года.

Цель атак – не только разрушать инфраструктуру, но и оказывать давление на людей,

– подчеркнул украинский лидер.

Параллельно Кремль рассчитывает спровоцировать новую волну беженцев из Украины в страны ЕС. По замыслу агрессора, новый наплыв людей создаст дополнительную нагрузку на страны Европы, где и без того растут антииммигрантские настроения.

Напомним, из слов Зеленского стало известно, что в сентябре российский диктатор Владимир Путин отменил все ограничения на воздушные удары для своего военного командования. В частности, после этого приказа Россия усилила обстрелы Киева, прицельно поражая школы, больницы и дата-центры.