Как сообщает Financial Times со ссылкой на беседу журналиста Кристофера Миллера с президентом Украины, соответствующие данные были получены украинскими разведывательными службами.

Россия будет усиливать удары по Украине: что известно?

По словам главы государства, российский диктатор прямо заявил своему военному командованию о полной отмене прежних предостережений относительно воздушных атак.

Теперь никаких правил нет,

– цитирует журналист слова Владимира Зеленского.

Нацеленность на гражданскую инфраструктуру

После этого распоряжения российские военные направили удары на гражданские объекты. Среди приоритетных целей врага оказались учебные заведения, больницы и центры обработки данных.

Свидетельством новой волны эскалации стал недавний обстрел киевской школы, в которую попал российский реактивный беспилотник. Именно возле этого поврежденного здания украинский президент общался с иностранными журналистами.

Важно также отметить, что россияне взяли на прицел Южный мост, соединяющий берега столицы. Так, в течение нескольких дней мост несколько раз подвергался атакам, были зафиксированы повреждения.

По наблюдениям специалистов ISW, российские источники прямо заявляют о намерении вызвать накопительные и критические повреждения конструкций моста.

При этом, несмотря на то что вражеские войска не прекращают терроризировать гражданское население, на фронте агрессор отступает. В частности, на Лиманском направлении украинские военные недавно продвинулись к северо-востоку от Лимана.

В ISW отметили, что российские военные блогеры опасаются: операция "Вивальди" может затруднить наступление оккупантов на Славянск с востока и сорвать их планы по дальнейшему наступлению на северную часть укрепленной линии обороны.