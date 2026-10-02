Як повідомляє Financial Times, за результатами розмови журналіста Крістофера Міллера з українським президентом, відповідні дані здобули українські розвідувальні служби.

Росія посилюватиме удари по Україні: що відомо?

За словами глави держави, російський диктатор прямо заявив своєму військовому командуванню про повне скасування попередніх застережень щодо повітряних атак.

Тепер жодних правил немає,

– цитує журналіст слова Володимира Зеленського.

Націленість на цивільну інфраструктуру

Після цього розпорядження російські військові спрямували удари на цивільні об'єкти. Серед пріоритетних цілей ворога опинилися навчальні заклади, лікарні та центри обробки даних.

Свідченням нової хвилі ескалації став нещодавній обстріл київської школи, у яку влучив російський реактивний безпілотник. Саме біля цієї пошкодженої будівлі український президент спілкувався з іноземними журналістами.

Важливо вказати й на те, що росіяни націлилися на Південний міст, який з'єднує береги столиці. Так, переправа кілька разів зазнавала атак протягом кількох днів, фіксувалися пошкодження.

За спостереженнями фахівців ISW, російські джерела прямо заявляють про намір спричинити накопичувальні та критичні пошкодження конструкцій мосту.

Попри те, що ворожі війська не припиняють тероризувати цивільне населення, на фронті агресор поступається. Зокрема, на Лиманському напрямку українські військові нещодавно просунулися на північний схід від Лимана.

В ISW зазначили, що російські військові блогери побоюються: операція "Вівальді" може ускладнити наступ окупантів на Слов'янськ зі сходу та зірвати їхні плани щодо подальшого наступу на північну частину укріпленої лінії оборони.