Детальний аналіз ситуації на фронті міститься у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Які зміни відбулися на фронті?

Харківщина

На півночі Харківської області російські війська продовжували штурмові дії, однак підтвердженого просування не мали. Українські сили при цьому проводили контратаки.

Російське Міноборони заявило про нібито захоплення Високої Яруги на північ від Харкова, а російський військовий блогер повідомляв про просування окупантів на південь від Гоптівки. Водночас ці твердження не мають підтвердження.

Лінія фронту на Харківщині / ISW

На Куп'янському напрямку росіяни також здійснювали обмежені наступальні дії, але без просування. Водночас окупанти продовжують намагатися проникати малими групами безпосередньо до Куп'янська.

За одним із російських джерел, кількість таких груп останніми тижнями зросла, при цьому контроль над містом не встановлений жодною зі сторін.

Лиманський напрямок

Поблизу Лимана ситуація залишається динамічною. Українські військові нещодавно просунулися на північний схід від міста. Водночас російські сили здійснили спробу проникнення до центральної частини Лимана. Українські військові завдали удару по захопленій росіянами будівлі після цієї інфільтрації.

Аналітики ISW також зауважують, що російські військові блогери побоюються, що українська операція "Вівальді" на Лиманському напрямку ускладнить спроби окупантів атакувати Слов'янськ зі сходу.

На їхню думку, операція не лише зірвала плани Росії щодо широкого оточення укріпленої лінії оборони з боку Лимана та Добропілля, а й може завадити ворогу здійснити фронтальний наступ на міста північної частини цього поясу.

До речі, раніше ми також повідомляли про те, що під час операції "Вівальді" у полон здалися 250 окупантів.

Ситуація на фронті поблизу Лимана / ISW

Донеччина

На схід від Слов'янська та Краматорська російські війська продовжували наступальні дії, однак просування не зафіксували. Українські сили проводили контратаки на схід від Краматорська.

У районі Костянтинівки окупанти атакували в самому місті, а також на захід і північний захід від нього. Попри це, підтверджених змін лінії фронту не відбулося.

Також росіяни наступали на схід і південний схід від Добропілля та на захід від Покровська. І тут підтвердженого просування окупантів не зафіксували.

Поле битви на Донеччині / ISW

Дніпропетровщина

На Новопавлівському та Олександрівському напрямках російські війська продовжували обмежені наступальні операції. Підтверджених територіальних здобутків окупанти не мали.

Запорізький напрямок

На Гуляйпільському напрямку та в західній частині Запорізької області російські війська також атакували, однак без підтвердженого просування.

Окрему увагу росіяни приділяють району Оріхова. Українські військові повідомляють про посилення ударів керованими авіабомбами по Малій Токмачці. Через це російські піхотні групи намагаються проникати на околиці населеного пункту.

Українські сили знищили або взяли в полон частину таких груп, однак окремі російські військові могли залишитися поблизу Оріхова.

Херсонський напрямок

На Херсонському напрямку 1 жовтня наземної активності російських або українських військ не фіксували