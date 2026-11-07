"Россия может готовить атаки по трем направлениям": генерал-лейтенант назвал области, находящиеся под угрозой

Россия может попытаться расширить боевые действия сразу на нескольких участках фронта. По данным украинской разведки, оккупанты рассматривают возможность атак в Херсонской, Черниговской и Харьковской областях, однако пока не располагают достаточными силами для полноценной реализации этих планов.

Военный эксперт, генерал-лейтенант, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал, какие области оказались под угрозой, зачем Кремлю нужна так называемая санитарная зона и почему Россия может прибегнуть к частичной мобилизации.

Где Россия может готовить новые атаки

По словам Романенко, украинская разведка выявила планы россиян по проведению атак с разных направлений. Речь идет о Херсонской, Черниговской и Харьковской областях. В то же время сейчас у противника нет достаточных сил, чтобы полноценно реализовать эти намерения.

Появилась инсайдерская информация о том, что разведка выявила планы россиян по проведению атак с разных направлений – в Херсонской, Черниговской и Харьковской областях. Полноценно реализовать их они пока не могут, ведь не располагают достаточными силами. Однако такие намерения есть,

– отметил генерал.

Он пояснил, что Россия рассматривает концепцию создания так называемой санитарной буферной зоны. Прежде всего это касается Сумской и Харьковской областей, однако в соответствующие планы оккупанты включили и Черниговскую область.

Для этого Кремлю нужны дополнительные силы. Именно поэтому Россия рассматривает возможность частичной мобилизации.

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Почему Россия усилила давление на Харьковской и Херсонской областях

В Харьковской области российские войска уже активизировали атаки. В частности, 1 ноября пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил об усилении штурмов на севере области. Оккупанты начали активнее задействовать пехоту, вооружение и тяжелую технику, пытаясь захватить новые территории.

Отдельное направление, о котором говорит Романенко, – Херсонская область. Российские войска уже проводили пробные атаки на различных участках вокруг Херсона, в частности возле Антоновского моста, на островах и вблизи Олешек.

Днепр остается серьезным природным препятствием для российской армии. К тому же правый берег расположен выше, что дает украинским военным определенное преимущество. Однако это не означает, что оккупанты отказались от планов в отношении города.

Напомним, после завершения гуманитарного перемирия в Олешках военный обозреватель Денис Попович обратил внимание на концентрацию российских войск и техники в районе Голой Пристани. По его словам, оккупанты стягивали туда артиллерию, реактивные системы залпового огня и боеприпасы. Попович не исключал попыток форсировать Днепр и приблизиться к Херсону, а также предупреждал о возможном усилении обстрелов

Почему Россия может прибегнуть к частичной мобилизации

Романенко отмечает, что нынешняя наступательная кампания России фактически не принесла Кремлю ожидаемых результатов. Российские войска не достигли поставленных целей и перенесли их на следующий год – предположительно, на весну.

Путин пока не решается объявить частичную мобилизацию, поскольку опасается социальных потрясений внутри России. Однако потребность в дополнительных силах может заставить Кремль вернуться к этому вопросу. На фоне трудностей на фронте Россия также сосредотачивается на воздушных ударах по украинской инфраструктуре.

По словам генерал-лейтенанта, Путин изменил подход к ведению войны и перешел от изнурения к целенаправленному разрушению. Основными целями остаются энергетика, водоснабжение и теплоснабжение. Поэтому, по оценке Романенко, Украине нужно готовиться не только к продолжению ударов по критической инфраструктуре, но и к возможному усилению российской активности сразу по нескольким направлениям.