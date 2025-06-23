Об этом рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Российские войска не меняют своей тактики на фронте и продолжают атаковать малыми группами пехоты.

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Россияне не собираются менять тактику

По словам Владислава Волошина, российские войска осуществляют штурмовые действия после мощных авиационных и артиллерийских ударов. В частности, оккупанты применяют неуправляемые авиационные ракеты, управляемые авиабомбы (КАБы), а также плотный артиллерийский огонь.

После разрушения укреплений украинских защитников, враг пытается зайти на позиции ВСУ небольшими пехотными группами – с использованием мотоциклов, квадроциклов или другой легкой техники.

Это примерно на 5 – 7 километров, на дальность достижения FPV-дронов. ВСУ, как и его враг, пытается создать "мертвую зону", в которой поражается все, что движется. То есть, даже сосредоточить определенное количество сил и средств для того, чтобы проводить штурмовые действия – непростая задача,

– объяснил Волошин.

Несмотря на это, в зоне ответственности Сил обороны юга таких штурмов фиксируется меньше, чем в других направлениях. По словам спикера, за минувшие сутки было зафиксировано три боевых столкновения на Ореховском направлении – в районах Новоандреевки и Каменского. Еще четыре попытки противника подойти к украинским позициям были на Приднепровском направлении.

Волошин отметил, что пока противник не собирается менять свою тактику – такие атаки продолжаются ежедневно, хоть и не всегда заканчиваются успехом для оккупантов.