Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в етері телемарафону, передає 24 Канал. Російські війська не змінюють своєї тактики на фронті та продовжують атакувати малими групами піхоти.

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Росіяни не збираються змінювати тактику

За словами Владислава Волошина, російські війська здійснюють штурмові дії після потужних авіаційних та артилерійських ударів. Зокрема, окупанти застосовують некеровані авіаційні ракети, керовані авіабомби (КАБи), а також щільний артилерійський вогонь.

Після руйнування укріплень українських захисників, ворог намагається зайти на позиції ЗСУ невеликими піхотними групами – з використанням мотоциклів, квадроциклів або іншої легкої техніки.

Це приблизно на 5 – 7 кілометрів, на дальність досягання FPV-дронів. ЗСУ, як і його ворог, намагається створити "мертву зону", в якій вражається все, що рухається. Тобто, навіть зосередити певну кількість сил і засобів для того, щоб проводити штурмові дії – непроста задача,

– пояснив Волошин.

Попри це, в зоні відповідальності Сил оборони півдня таких штурмів фіксується менше, ніж в інших напрямках. За словами речника, за минулу добу було зафіксовано три бойові зіткнення на Оріхівському напрямку – у районах Новоандріївки та Кам’янського. Ще чотири спроби противника підійти до українських позицій були на Придніпровському напрямку.

Волошин зазначив, що наразі противник не збирається змінювати свою тактику – такі атаки тривають щодня, хоч і не завжди закінчуються успіхом для окупантів.