Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что ситуация на Сумщине является достаточно неприятной. Оккупанты лезут на нескольких направлениях, однако Силы обороны Украины сдерживают там врага.

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Есть ли угрозы для города Сумы

Как отметил Ступак, в сети уже говорили о проблемах с фортификационными сооружениями на Сумщине. В частности были сообщения о брошенных бетонных конструкциях вблизи Юнаковки, которые не были установлены.

Ради справедливости не знаем, когда именно была сделана эта фотография. Но, с другой стороны, видим продвижение России. Это наталкивает на мысль, что, возможно, фортификационных сооружений не было. Или они были плохо обустроены. Измену не разгоняем, но на это надо обращать внимание,

– сказал Ступак.

В общем враг пытается хотя бы как-то прорваться на Сумщине. Российские военкоры уже рассказывают, что "мальчиков гонят на убой" за то, чтобы продвинуться на 2-3 дома. Эти бои легко не даются оккупантам.

Сейчас Россия не имеет ресурсов для того, чтобы захватить город Сумы. Однако они могут осуществить некоторые другие угрожающие действия.

Как по мне, сейчас нет угрозы полной оккупации Сумской области. Они могут попытаться перерезать ключевые дороги. Это Сумы – Глухов, Сумы – Конотоп, Сумы – Киев. Но пока дело до этого не дошло,

– отметил Ступак.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил, что на территории Украины находится 695 тысяч российских военных. Оккупанты осуществляют до 200 атак в сутки по всей линии фронта.