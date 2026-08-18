Об этом заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал в интервью РБК-Украина.

Как украинские удары влияют на Россию?

По данным разведки, режим российского диктатора Владимира Путина сейчас больше всего обеспокоен изменением общественных настроений из-за украинских ударов на большие расстояния.

Помимо психологического давления, украинские deepstrike наносят ущерб большому бизнесу и госбюджету врага. В частности, попадания по российским НПЗ привели к падению доходов, а также создали проблему с экспортом сырой нефти.

Когда наши deepstrike вышли в социологических опросах на второе место – это свидетельствует об их реальном влиянии,

– отметил Скибицкий.

Параллельно с атаками вглубь России Силы обороны разрушают логистику противника во временно оккупированном Крыму и на юге Украины. Целями разведчиков, по словам Скибицкого, являются средства, мешающие наносить удары по военным объектам россиян.

В частности, подразделения ГУР выводят из строя российские радиолокационные станции, комплексы противовоздушной обороны и элементы системы управления оружием и оккупантами. "В наших условиях это один из самых эффективных способов противостоять такому сильному противнику, как Россия", – добавил Скибицкий.

Напомним, война России против Украины перешла в новую фазу, в которой ключевую роль играет уничтожение жизненно важной инфраструктуры в глубоком тылу. По данным СМИ, экономический ущерб от ударов по российским портам и нефтебазам уже исчисляется миллиардами.