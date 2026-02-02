Пускают вглубь страны: Игнат рассказал, как россияне используют "Шахеды" сейчас

Юрий Игнат рассказал, насколько опасны "Шахеды" и дроны в целом. Ведь россияне чуть ли не в каждой воздушной атаке применяют различные ударные беспилотники.

Какова тактика россиян в отношении "Шахедов"?

Количество ударных БпЛА значительно возросло, по сравнению с атаками прошлых лет. Каждую ночь враг атакует Украину дронами – вглубь страны летит более 100 "Шахедов", "Италмасов", "Гербер" и беспилотников других типов. А по прифронтовым районам оккупанты выпускают "Молнии" и "Ланцеты".

Во время массированных атак Россия может запустить более 500 БпЛА. Важно, что дроны летят вместе с крылатыми ракетами, а также баллистическими. Конечно, это делается, чтобы перегрузить украинскую ПВО.

Кроме самих ракет, враг больше внимания уделяет модернизации беспилотников, особенно типа "Шахед", которые уже прошли определенную эволюцию. Сегодня одна из самых серьезных проблем – это именно "Шахеды", которые летят сотнями и уже не только в ночное время, а и в течение светлого времени,

– сообщил Юрий Игнат.

Военный сказал, что россияне анализируют различные данные и строят маршрут "Шахеда" так, чтобы как можно меньше беспилотников было сбито. Они учитывают и погоду, и размещение ПВО. В зависимости от этого, направляют дроны выше или ниже.

Интересно! Игнат сообщил, что дроны-перехватчики тоже зависят от погоды. А еще от обученности экипажа.

"Будущее за теми БпЛА, которые имеют собственное автоматическое донаведение на цель. Это, собственно, сегодня у нас тема номер один – максимально закрыть небо зенитными БпЛА. Потому что это сегодня самый рациональный способ сбивания вражеских дронов после пулеметов и РЭБов. Цена одного "Шахеда" и цена одного перехватчика существенно отличается", – привели данные в Воздушных силах.

Правда ли, что россияне управляют "Шахедами" в онлайн-режиме?

По словам Игната, "Шахеды" стали универсальным средством. Россияне используют их как конструктор, добавляя определенные детали.

Некоторые "Шахеды" действительно управляются онлайн – для этого им нужна связь со спутником и выход в интернет. Тогда такой дрон передает картинку с камеры в режиме онлайн, как разведчик. Существенно модернизированные дроны могут быть и ударными, и ретрансляторами для других. Но это не массовая история.

В некоторых "Шахедах" есть увеличенная скорость, могут быть каналы управления, включая и сим-карты, модемы, а также и Starlink – это позволяет ими управлять в полете, но такие дроны применяют не массово,

– отметил Игнат.

Что за "Шахеды" на старлинке?