На фоне постоянных атак России Польша упростила правила сбивания БПЛА

С 1 октября Польша меняет правила реагирования на вражеские дроны и самолеты. Это происходит на фоне неоднократных нарушений воздушного пространства страны со стороны России.

Об изменениях сообщил вице-премьер-министр и глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает "Укринформ".

Как Польша теперь будет сбивать дроны?

По словам министра, новые правила уже начали внедрять в польской армии.

Они определяют, как должны действовать пилоты и военные, ответственные за противовоздушную оборону.

Одно из главных нововведений – упрощение идентификации воздушных объектов.

Ранее польский истребитель должен был приблизиться к цели для ее визуального распознавания.

Теперь для принятия решения могут использоваться данные радаров, других систем наблюдения, а также информация от украинской стороны.

Косиняк-Камыш отметил, что для введения новых правил не требуется менять законодательство.

Достаточно установить их на уровне вооруженных сил.

Необходимость пересмотра правил продиктована регулярными российскими атаками на украинские города, во время которых вражеские дроны неоднократно залетали на территорию соседнего государства.

Напомним, в конце сентября российский реактивный дрон взорвался всего в двух километрах от польской границы вблизи пункта пропуска "Дорогуск".

Кроме того, недавно российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство страны, почему Варшаве пришлось экстренно поднимать в небо истребители.

Из-за постоянной угрозы правительство Польши даже начало выдавать специальные инструкции для населения на случай воздушных атак.