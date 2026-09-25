Как сообщает издание TVP Info, разработка специального 12-страничного документа стала официальным дополнением к руководству по безопасности и действиям в кризисных ситуациях.

Как в Польше готовятся к воздушным угрозам?

Заместитель министра внутренних дел Польши Магдалена Рогуска подчеркнула, что "инструкция не является новым "Руководством по безопасности", а представляет собой его дополнение".

В новой брошюре МВД Польши рекомендует гражданам еще до возникновения реальной опасности ознакомиться с сигналами тревоги, определить расположение ближайших укрытий и проложить безопасный маршрут. Каждой семье рекомендуют согласовать алгоритм действий, определить место встречи и подготовить эвакуационный рюкзак с необходимым набором вещей.



Правительство Польши начинает распространять инструкции на случай воздушных атак / TVP Info

После звука сирены гражданам рекомендуют взять лекарства и заранее собранные вещи и добраться до убежища по лестнице, не пользуясь лифтом. Если же путь к укрытию пролегает через открытые участки и требует много времени, людям советуют оставаться в зданиях с прочными стенами.

Правило двух стен и действия на открытой местности

В случае нахождения в здании во время угрозы правительство рекомендует обязательно соблюдать правило двух стен для защиты от обломков. Если же взрыв застал человека на улице, следует немедленно лечь на землю в любое углубление и закрыть голову руками, а пассажирам и водителям автомобилей – быстро покинуть транспортное средство.

Министерство внутренних дел Польши призывает строго следовать сообщениям Правительственного центра безопасности и указаниям профильных служб. Параллельно правительство проводит региональные учения по реагированию: после Люблинского и Подкарпатского воеводств учения пройдут в Подляском и Варминско-Мазурском регионах.

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, во время одной из последних российских атак вблизи украинско-польской границы из-за угрозы пришлось провести эвакуацию двух пограничных пунктов пропуска.

Что было известно ранее?

Напомним, ранее мы писали, что Польша массово устанавливает сирены у границы из-за российских ударов по инфраструктуре. Количество дистанционно управляемых систем оповещения в приграничных районах увеличили с трех десятков до 350 единиц.

Кроме того, Польша и Литва планируют обсудить возможную совместную организацию эвакуации литовцев в случае российского нападения.