О расширении сети сирен сообщает Польское радио со ссылкой на министра внутренних дел Польши Марцина Кервинского. По его словам, Россия изменила тактику обстрелов, поэтому целями все чаще становятся пограничные переходы и другие объекты.

Как изменилась система оповещения?

Чиновник отметил, что в начале года в регионе работало лишь около трех десятков сирен с дистанционным управлением. Зато сейчас их количество выросло почти до 350 единиц.

Мы все чаще прибегаем к средствам, предназначенным для противодействия этим угрозам,

– подчеркнул министр.

Усиление мер безопасности стало ответом на недавние инциденты, которые нарушили спокойствие местных жителей и выявили уязвимость инфраструктуры.

В частности, во время ночной атаки 13 сентября на Волыни пострадали автозаправочная станция возле пункта пропуска "Ягодин" и железнодорожный локомотив.

Реакция польской авиации

Напомним, ранее мы писали, что из-за российских обстрелов западных областей Украины Варшава регулярно поднимает в небо боевую авиацию. Во время сентябрьских атак польские военные задействовали дежурные истребители для патрулирования воздушного пространства.

Как уже сообщалось на нашем сайте, глава польского оборонного ведомства предупредил о серьезных последствиях отсутствия систем ПВО в украинской армии. Он подчеркнул, что без надлежащей защиты российские дроны будут лететь непосредственно на территорию Польши.