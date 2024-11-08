Британская разведка проанализировала, уменьшится ли количество атак "Шахедов" на Украину

России удалось увеличить производство ударных БпЛА, из-за чего возросла интенсивность ударов по Украине. Очень трудно решить эту проблему в короткие сроки.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X. Напомним, что в октябре Россия выпустила по Украине более 2 000 ударных БПЛА.

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Станет ли меньше атак "Шахедов"

По информации британской разведки, благодаря постоянным российским инвестициям в беспилотные летательные аппараты, диверсификации поставок и расширению стартовых площадок, интенсивность ударов "Шахедов" продолжает расти с середины 2024 года.

В первую неделю ноября темпы российских налетов оставались высокими и соответствовали уровню последних недель октября. В британской разведке отметили, что стартовые площадки достаточно просто строить и восстанавливать в случае атак.

"Если производство останется беспрепятственным, основным ограничивающим фактором для операций российских дронов-камикадзе, скорее всего, являются человеческие ресурсы по пусковым мощностям. Вполне вероятно, что высокие показатели, наблюдаемые в сентябре и октябре станут нормой", – отмечают в Минобороны Великобритании.