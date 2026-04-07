Не могут уберечь экспорт нефти: россияне запаниковали из-за украинских ударов

Систематические атаки Украины по вражеской нефтяной инфраструктуре наносят существенные проблемы стране-агрессору, их силы ПВО часто не справляются с отражением ударов. При этом в России жалуются и на нехватку ракет-перехватчиков.

Дошло даже до того, что Z-пропагандисты призвали Кремль учиться у украинских бойцов и создавать мобильные огневые группы для борьбы с дронами. Эти данные анализируют в Институте изучения войны (ISW).

Как Украина бьет по российской нефтяной инфраструктуре?

Эксперты ISW отмечают, что большая территория России создает серьезные трудности для организации эффективной противовоздушной обороны, особенно учитывая зависимость от традиционных систем ПВО, которые до сих пор используются для защиты от украинских дронов.

Потребность прикрывать огромные площади существенно перегружает российскую ПВО, тем более на фоне масштабных ударов Украины по радиолокационным станциям. Российские военные пропагандисты все чаще критикуют эффективность этой обороны и сетуют на последствия украинских атак.

Так, один из приближенных к Кремлю блогеров 6 апреля заявил, что регулярные удары Украины фактически доводят российские зенитные комплексы до предела возможностей и истощают запасы ракет. По его словам, стало очевидно, что Россия не способна быстро производить необходимое количество боеприпасов, в частности для систем "Панцирь".

Почему россияне хотят перенимать украинский опыт?

На фоне постоянных атак на нефтяную инфраструктуру россиян в информационном пространстве заговорили о создании мобильных огневых групп. Пропагандист подчеркнул, что имеющиеся ограничения нивелируют заявления о наращивании производства ПВО, и предложил перенять украинский опыт. Речь, собственно, об использовании мобильных групп, дронов-перехватчиков и акустических систем обнаружения.

Российские блогеры также обращают внимание на большие ресурсы, которые тратятся на ликвидацию последствий ударов, на дневные атаки украинских беспилотников, что дополнительно истощают ПВО, а также на системный характер дальнобойных ударов Украины.

Важно! Отдельно говорится и об уязвимости военных кораблей страны-агрессора, базирующихся в пределах досягаемости украинских дронов. Кстати, как раз накануне, 6 апреля, в порту Новороссийска под ударом Сил беспилотных систем оказался фрегат "Адмирал Макаров".

Аналитики ISW отмечают, что Россия до сих пор не создала полноценной системы мобильных огневых групп или дешевых средств противодействия беспилотникам. Хотя Кремль разрешил частным компаниям разрабатывать подобные решения, важные объекты, которые атакуют украинские силы, остаются недостаточно защищенными.

Что известно о последних атаках на нефтяные объекты страны-агрессора?