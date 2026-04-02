Самая масштабная кампания Сил обороны против России: какие объекты удалось уничтожить за март
За март 2026 года Силы обороны Украины нанесли масштабные удары по объектам военно-промышленного комплекса России. Речь идет об атаках на временно оккупированные территории Крыма, Донбасса и тыловых районов России.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Какие объекты России удалось атаковать в марте?
В ведомстве отметили, что каждая атака СОУ по России была частью системной работы, которая направлена на уничтожение военной машины врага.
В марте состоялась одна из самых масштабных кампаний по количеству пораженных стратегических объектов – было уничтожено 5 стратегических заводов и 10 нефтеперерабатывающих предприятий.
Среди пораженных важных российских объектов ВПК:
- Завод "Кремний Эл" в Брянске. Он является одним из крупнейших предприятий России, занимающихся микроэлектроникой. Удар защитников повредил производственный корпус и склад компонентов. В результате атаки прерваны поставки микросхем для ракет "Искандер" и систем ПВО на срок до полугода.
- Авиазавод "Авиастар" в Ульяновске. Атака украинских БпЛА повредила стоянку и климатическое укрытие. Кроме того, было поражено несколько самолетов Ил-76 и Ил-78. В Минобороны отметили, что этот завод является ключевым предприятием по производству и обслуживанию тяжелых транспортных самолетов. Именно они обеспечивают логистику вражеских войск и дозаправку стратегической авиации в воздухе.
- 123-й авиаремонтный завод, Старая Русса. В результате атаки были поражены ангары для Ил-76 и поврежден стратегический самолет ДРЛВ А-50. Это предприятие является ключевым элементом ремонта авиатехники России. Его повреждение значительно замедлит восстановление авиапарка оккупантов.
- Алчевский металлургический комбинат, в Алчевске, производит корпуса артиллерийских снарядов, а также производит и ремонтирует бронированную сталь для военной техники оккупационной армии. Вследствие украинского удара на заводе вспыхнул масштабный пожар.
- Инновационный центр "Гранит" на территории временно оккупированного Севастополя. Этот центр является единственным объектом обслуживания систем ПВО С-400 в Крыму. Поражение предприятия сделает невозможным быстрый ремонт сложных зенитно-ракетных систем на полуострове, а также создаст длительные пробелы в ПВО.
Карта поражений стратегических заводов врага / Изображение Минобороны
Какие предприятия нефтеперерабатывающей отрасли поразили силы обороны?
Украинские удары по российским НПЗ остановили значительную часть экспорта нефти России на Балтике. В целом благодаря deep strike в марте было поражено 10 объектов нефтяной промышленности, в частности НПЗ, терминалы и порты.
- "Албашнефть" и "Афипский" НПЗ. Заводы являются ключевыми поставщиками дизельного топлива для южной группировки российских войск.
- Порт "Кавказ" и нефтетопливный терминал "Шесхарис", что в Новороссийске. Эти объекты являются критическими узлами перевалки нефти и топлива для обеспечения Черноморского флота.
- НПЗ "Саратовский" и "Башнефть-Уфанефтехим". По данным Минобороны – это гиганты переработки, которые обеспечивают внутренний военный резерв и стабильность топливного рынка России.
- "Киришский" и "Ярославский" НПЗ являются основными источниками авиационного керосина для аэродромов западного и северного округов России.
- "Транснефть – порт Приморск" и "НОВАТЭК-Усть-Луга" – стратегические терминалы на Балтике. Их поражение блокирует финансовые поступления от экспорта и останавливает логистику энергоносителей.
Карта поражений НПЗ России / Изображение Минобороны
Кроме этого, Силы обороны поразили 14 складов горюче-смазочных материалов. Именно они обеспечивают оперативную заправку танков и БТР непосредственно перед выходом на позиции.
Украинским атакам подверглась и воздушная оборона России. Только за март было поражено 12 ЗРК серии С-300 / С-400. Эффективные атаки Украины лишают врага возможности контролировать и защищать собственную территорию и важные объекты.
Также удары были нанесены по 10 ЗРК малого и среднего радиуса. В частности, "Тор", "Тор-М1", "Тор-М2У", "Бук-М1/М2/М3", "Панцирь-С1" и "Тунгуска".
Оборонцы атаковали корабли и ракетные комплексы
В марте Силы обороны поразили ряд морских и ракетных целей, в частности патрульный ледокол "Пурга" на Выборгском судостроительном заводе, фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", а также три ракетных комплекса "Искандер" и два "Бастиона".
Украина продолжает последовательно уничтожать российскую военную машину в рамках "Плана войны", лишая агрессора ресурса для ведения войны. Каждый новый взрыв в России на стратегическом объекте – это шаг к истощению агрессора,
– отметили в Минобороны.
Какие потери враг уже понес на 2 апреля?
1 апреля оборонцы поразили предприятие "Стрела" в Брянской области России, которое производит комплектующие к крылатым ракетам. Под ударом также оказались вражеские пункты управления БпЛА и сосредоточения живой силы на временно оккупированных территориях Запорожской и Луганской областей.
В ночь на 2 апреля беспилотники СБС и ГУР уничтожили 4 дрона "Орион", самолет АН-72П и РЛС "Меч" в оккупированном Крыму.