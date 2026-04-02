Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Какие объекты России удалось атаковать в марте?

В ведомстве отметили, что каждая атака СОУ по России была частью системной работы, которая направлена на уничтожение военной машины врага.

В марте состоялась одна из самых масштабных кампаний по количеству пораженных стратегических объектов – было уничтожено 5 стратегических заводов и 10 нефтеперерабатывающих предприятий.

Среди пораженных важных российских объектов ВПК:

Завод "Кремний Эл" в Брянске. Он является одним из крупнейших предприятий России, занимающихся микроэлектроникой. Удар защитников повредил производственный корпус и склад компонентов. В результате атаки прерваны поставки микросхем для ракет "Искандер" и систем ПВО на срок до полугода.

Авиазавод "Авиастар" в Ульяновске. Атака украинских БпЛА повредила стоянку и климатическое укрытие. Кроме того, было поражено несколько самолетов Ил-76 и Ил-78. В Минобороны отметили, что этот завод является ключевым предприятием по производству и обслуживанию тяжелых транспортных самолетов. Именно они обеспечивают логистику вражеских войск и дозаправку стратегической авиации в воздухе.

123-й авиаремонтный завод , Старая Русса. В результате атаки были поражены ангары для Ил-76 и поврежден стратегический самолет ДРЛВ А-50. Это предприятие является ключевым элементом ремонта авиатехники России. Его повреждение значительно замедлит восстановление авиапарка оккупантов.

Алчевский металлургический комбинат , в Алчевске, производит корпуса артиллерийских снарядов, а также производит и ремонтирует бронированную сталь для военной техники оккупационной армии. Вследствие украинского удара на заводе вспыхнул масштабный пожар.

Инновационный центр "Гранит" на территории временно оккупированного Севастополя. Этот центр является единственным объектом обслуживания систем ПВО С-400 в Крыму. Поражение предприятия сделает невозможным быстрый ремонт сложных зенитно-ракетных систем на полуострове, а также создаст длительные пробелы в ПВО.



Карта поражений стратегических заводов врага / Изображение Минобороны

Какие предприятия нефтеперерабатывающей отрасли поразили силы обороны?

Украинские удары по российским НПЗ остановили значительную часть экспорта нефти России на Балтике. В целом благодаря deep strike в марте было поражено 10 объектов нефтяной промышленности, в частности НПЗ, терминалы и порты.

"Албашнефть" и "Афипский" НПЗ. Заводы являются ключевыми поставщиками дизельного топлива для южной группировки российских войск.

Порт "Кавказ" и нефтетопливный терминал "Шесхарис", что в Новороссийске. Эти объекты являются критическими узлами перевалки нефти и топлива для обеспечения Черноморского флота.

НПЗ "Саратовский" и "Башнефть-Уфанефтехим". По данным Минобороны – это гиганты переработки, которые обеспечивают внутренний военный резерв и стабильность топливного рынка России.

"Киришский" и "Ярославский" НПЗ являются основными источниками авиационного керосина для аэродромов западного и северного округов России.

"Транснефть – порт Приморск" и "НОВАТЭК-Усть-Луга" – стратегические терминалы на Балтике. Их поражение блокирует финансовые поступления от экспорта и останавливает логистику энергоносителей.



Карта поражений НПЗ России / Изображение Минобороны

Кроме этого, Силы обороны поразили 14 складов горюче-смазочных материалов. Именно они обеспечивают оперативную заправку танков и БТР непосредственно перед выходом на позиции.

Украинским атакам подверглась и воздушная оборона России. Только за март было поражено 12 ЗРК серии С-300 / С-400. Эффективные атаки Украины лишают врага возможности контролировать и защищать собственную территорию и важные объекты.

Также удары были нанесены по 10 ЗРК малого и среднего радиуса. В частности, "Тор", "Тор-М1", "Тор-М2У", "Бук-М1/М2/М3", "Панцирь-С1" и "Тунгуска".

Оборонцы атаковали корабли и ракетные комплексы

В марте Силы обороны поразили ряд морских и ракетных целей, в частности патрульный ледокол "Пурга" на Выборгском судостроительном заводе, фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", а также три ракетных комплекса "Искандер" и два "Бастиона".

Украина продолжает последовательно уничтожать российскую военную машину в рамках "Плана войны", лишая агрессора ресурса для ведения войны. Каждый новый взрыв в России на стратегическом объекте – это шаг к истощению агрессора,

