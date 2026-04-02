Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Дивіться також Порти Росії розбиті завдяки ЗСУ: економіст пояснив, що з цього отримає Україна

Які об'єкти Росії вдалось атакувати в березні?

У відомстві наголосили, що кожна атака СОУ по Росії була частиною системної роботи, яка спрямована на знищення воєнної машини ворога.

У березні відбулась одна з наймасштабніших кампаній за кількістю уражених стратегічних об'єктів – було знищено 5 стратегічних заводів та 10 нафтопереробних підприємств.

Серед уражених важливих російських об'єктів ВПК:

у Брянську. Він є одним із найбільших підприємств Росії, які займаються мікроелектронікою. Удар оборонців пошкодив виробничий корпус та склад компонентів. Внаслідок атаки перервано постачання мікросхем для ракет "Іскандер" та систем ППО на термін до пів року. Авіазавод "Авіастар" в Ульяновську. Атака українських БпЛА пошкодила стоянку та кліматичне укриття. Крім того, було уражено кілька літаків Іл-76 та Іл-78. У Міноборони наголосили, що цей завод є ключовим підприємством з виробництва та обслуговування важких транспортних літаків. Саме вони забезпечують логістику ворожих військ та дозаправку стратегічної авіації у повітрі.

в Ульяновську. Атака українських БпЛА пошкодила стоянку та кліматичне укриття. Крім того, було уражено кілька літаків Іл-76 та Іл-78. У Міноборони наголосили, що цей завод є ключовим підприємством з виробництва та обслуговування важких транспортних літаків. Саме вони забезпечують логістику ворожих військ та дозаправку стратегічної авіації у повітрі. 123-й авіаремонтний завод , Стара Русса. Внаслідок атаки було уражено ангари для Іл-76 та пошкоджено стратегічний літак ДРЛВ А-50. Це підприємство є ключовим елементом ремонту авіатехніки Росії. Його пошкодження значно сповільнить відновлення авіапарку окупантів.

, Стара Русса. Внаслідок атаки було уражено ангари для Іл-76 та пошкоджено стратегічний літак ДРЛВ А-50. Це підприємство є ключовим елементом ремонту авіатехніки Росії. Його пошкодження значно сповільнить відновлення авіапарку окупантів. Алчевський металургійний комбінат , що в Алчевську, виготовляє корпуси артилерійських снарядів, а також виробляє та ремонтує броньовану сталь для військової техніки окупаційної армії. Внаслідок українського удару на заводі спалахнула масштабна пожежа.

, що в Алчевську, виготовляє корпуси артилерійських снарядів, а також виробляє та ремонтує броньовану сталь для військової техніки окупаційної армії. Внаслідок українського удару на заводі спалахнула масштабна пожежа. Інноваційний центр "Граніт" на території тимчасово окупованого Севастополя. Цей центр є єдиним об'єктом обслуговування систем ППО С-400 у Криму. Ураження підприємства унеможливить швидкий ремонт складних зенітно-ракетних систем на півострові, а також створить тривалі прогалини у ППО.



Мапа уражень стратегічних заводів ворога / Зображення Міноборони

Які підприємства нафтопереробної галузі уразили сили оборони?

Українські удари по російських НПЗ зупинили значну частину експорту нафти Росії на Балтиці. Загалом завдяки deep strike в березні було уражено 10 об'єктів нафтової промисловості, зокрема НПЗ, термінали та порти.

"Албашнєфть" та "Афіпський" НПЗ. Заводи є ключовими постачальниками дизельного пального для південного угруповання російських військ.

Порт "Кавказ" та нафтопаливний термінал "Шесхаріс", що у Новоросійську. Ці об'єкти є критичними вузлами перевалки нафти та палива для забезпечення Чорноморського флоту.

НПЗ "Саратовський" та"Башнєфть-Уфанєфтехім". За даними Міноборони – це гіганти переробки, які забезпечують внутрішній військовий резерв та стабільність паливного ринку Росії.

"Кірішський" та "Ярославський" НПЗ є основними джерелами авіаційного гасу для аеродромів західного та північного округів Росії.

"Транснєфть – порт Приморськ" та "НОВАТЕК-Усть-Луга" – стратегічні термінали на Балтиці. Їх ураження блокує фінансові надходження від експорту та зупиняє логістику енергоносіїв.



Мапа уражень НПЗ Росії / Зображення Міноборони

Окрім цього, Сили оборони уразили 14 складів паливно-мастильних матеріалів. Саме вони забезпечують оперативну заправку танків та БТР безпосередньо перед виходом на позиції.

Українських атак зазнала й повітряна оборона Росії. Лише за березень було уражено 12 ЗРК серії С-300 / С-400. Ефективні атаки України позбавляють ворога можливості контролювати й захищати власну територію та важливі об'єкти.

Також ударів було завдано по 10 ЗРК малого та середнього радіуса. Зокрема, "Тор", "Тор-М1", "Тор-М2У", "Бук-М1/М2/М3", "Панцирь-С1" та "Тунгуска".

Оборонці атакували кораблі та ракетні комплекси

У березні Сили оборони уразили низку морських та ракетних цілей, зокрема патрульний криголам "Пурга" на Виборгському суднобудівному заводі, фрегати "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров", а також три ракетні комплекси "Іскандер" та два "Бастіони".

Україна продовжує послідовно знищувати російську воєнну машину в межах "Плану війни", позбавляючи агресора ресурсу для ведення війни. Кожен новий вибух в Росії на стратегічному об'єкті – це крок до виснаження агресора,

– наголосили в Міноборони.