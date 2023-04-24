Об атаке БПЛА сообщило так называемое МЧС так называемой "ЛНР". "Ведомство" опубликовало и фото последствий атаки.

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Отмечают, что удар нанес якобы украинский БПЛА в 2:59.

"Дрон попал в резервуар торгового дома "Ровеньковская нефтебаза"", – говорится в сообщении.

В то же время в Генштабе ВСУ событие пока не комментировали.

На оккупированной Луганщине произошел взрыв на нефтебазе / Фото из телеграм-каналов

В то же время в Генштабе ВСУ событие пока не комментировали. Отметим, что расстояние до линии фронта составляет более 100 км.

Последствия атаки неизвестного беспилотника нефтебазы в Ровеньках / Фото из телеграм-каналов

В результате атаки беспилотного летательного аппарата произошла разгерметизация с последующим горением резервуара на объекте ООО ТД "Ровеньковская нефтебаза",

– сообщили оккупанты об атаке.

По их данным, пожар смогли ликвидировать до 5:40, оккупанты убеждают, что "жертв и пострадавших нет".

Говорят, была угроза перебрасывания огня на соседние резервуары.

К слову, сегодня тоже была неспокойная ночь во временно оккупированном Крыму. Севастополь якобы "атаковали надводные беспилотные летательные аппараты".