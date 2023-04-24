Про атаку БПЛА повідомило так зване МНС так званої "лнр". "Відомство" опублікувало й фото наслідків атаки.

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Зазначають, що удар здійснив нібито український БПЛА о 2.59.

"Дрон влучив у резервуар торгового дому "Ровеньківська нафтобаза"", – йдеться у повідомленні.



На окупованій Луганщині стався вибух на нафтобазі / Фото з телеграм-каналів

Водночас в Генштабі ЗСУ подію поки не коментували. Зазначимо, що відстань до лінії фронту складає понад 100 кілометрів.

Наслідків атаки невідомого безпілотника нафтобази у Ровеньках / Фото з телеграм-каналів

Унаслідок атаки безпілотного літального апарату відбулася розгерметизація з подальшим горінням резервуара на об'єкті ТОВ ТД "Ровеньківська нафтобаза",

– повідомили окупанти про атаку.

За їх даними, пожежу змогли ліквідувати до 5:40, окупанти переконують, що "жертв та постраждалих немає".

Кажуть, була загроза перекидання вогню на сусідні резервуари.

До слова, сьогодні також була неспокійна ніч у тимчасово окупованому Криму. Севастополь, нібито "атакували надводні безпілотні літальні апарати".