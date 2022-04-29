АТБ восстановила магазины в Буче и Ирпене после оккупантов и открывает их для покупателей

Магазины крупнейшей национальной торговой сети "АТБ" одними из первых возобновляют работу в наиболее пострадавших от зверств оккупантов населенных пунктах Киевщины – в Буче и Ирпене.

Крупнейший национальный ритейлер, магазины и логистические базы которого также пострадали из-за обстрелов и мародерств российских оккупантов, помогает людям вернуться к мирной жизни на уже снова безопасных территориях.

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Возобновление работы в Ирпене и Буче

Как сообщили в пресс-службе корпорации "АТБ", сегодня, 29 апреля, возобновили работу два магазина сети в Ирпене по ул. Соборной, 25 и ул. Центральной, 15а, а в Буче – на ул. Энергетиков, 6.

Помещения магазинов были частично повреждены во время сражений на этих территориях. Как только оккупанты покинули эти населенные пункты, компания "АТБ" приложила все усилия, чтобы в кратчайшие сроки устранить все повреждения и подготовить магазины к работе,

– рассказали в "АТБ" о последствиях действий российских захватчиков и подготовке к открытию магазинов в Ирпене и Буче.

За время оккупации этих пригородов украинской столицы товарные запасы магазинов "АТБ" были разворованы мародерами и российскими солдатами. Персонал местных магазинов также несколько дней, как и жители города, был заблокирован в оккупации.

Сейчас местные власти Бучи и Ирпеня проводят восстановительные работы улиц – понемногу в эти города возвращается жизнь, начинает оживать инфраструктура.

Как известно, с первых дней войны пригород украинской столицы Буча и Ирпень приняли на себя жесточайшие удары российских оккупантов. Здесь была разрушена, разграблена и уничтожена гражданская инфраструктура, включая продуктовые магазины локальных и сетевых ритейлеров, среди которых и "АТБ".

"АТБ" возобновил работу в Ирпене / Фото пресс-службы "АТБ"

Возобновили работу около 50 магазинов сети

К настоящему времени с учетом открываемых в Ирпене, Буче и других населенных пунктах столичного региона сеть "АТБ" уже возобновила деятельность около 50 своих магазинов на мирных украинских территориях, откуда украинские воины выбили оккупантов. Ранее вернулись к работе десятки магазинов "АТБ" в Сумах и области, Черниговской и Киевской областях.

В начале мая, как уточнили в "АТБ", сеть возобновит работу еще трех магазинов в Киеве по Лесному проспекту, 28, проспекту Лобановского, 119 и ул. Ушинского. Также в начале мая возобновит работу магазин сети "АТБ" в селе Счастливое, расположенном на полпути из Киева в Борисполь.

С первых дней войны "АТБ" делает все возможное для заполнения магазинов широчайшим ассортиментом доступных товаров. Многие поставщики сети оказались в зонах боевых действий, на оккупированных территориях или были отрезаны от транспортного сообщения из-за разрушения дорожной инфраструктуры.

Настройка собственного импорта

В то же время, компания "АТБ" на протяжении почти двух месяцев, пока Украина противостоит российским захватчикам, оперативно нашла новых поставщиков, а также наладила собственный импорт продовольствия и товаров первой необходимости из-за границы для удовлетворения спроса и преодоления дефицита определенных продуктов питания украинского производства.

На полках АТБ можно увидеть товары из Польши, стран Балтии, Чехии, Италии, Турции и других. Как известно, такой оперативный импорт разрешило украинское правительство на время войны: зарубежные товары можно продавать в украинских торговых сетях в оригинальных упаковках из стран происхождения без дублирования надписей на украинском языке.

В Буче в "АТБ" посетители могут найти широкий ассортимент товаров / фото пресс-службы "АТБ"

С начала вторжения российских войск в Украину вклад корпорации "АТБ" в обороноспособность страны и реализацию гуманитарных проектов превысил 200 миллионов гривен, из них 100 миллионов направлено на гуманитарные проекты для оказания помощи мирным жителям в зонах боевых действий или во время эвакуации, а также , волонтерским организациям и приютам для беженцев

В работающих магазинах АТБ действует общенациональная программа сбора продуктов, гуманитарной помощи и экипировки для защитников Украины. В рамках этого проекта "АТБ" передала украинским защитникам свыше 100 тонн жизненно важных грузов, которые команда сети часто доставляет самостоятельно в места, где возникает наибольшая потребность.

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