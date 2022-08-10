АТБ закрывает все свои магазины в одной области Украины
Источник:фейсбук Руслана Сукова
В Донецкой области не будет работать сеть супермаркетов АТБ. Магазины в регионе закрываются с 12 августа.
Причиной закрытия магазинов АТБ стало обострение ситуации в Донецкой области. Об этом сообщил городской голова Селидового Руслан Суков.
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По словам Сукова, сеть супермаркетов не пойдет на диалог.
Сеть АТБ в Донецкой области перестает работать с 12 августа в связи с обострением ситуации, на диалог идти не будут!
– подчеркнул мэр.
Кстати, в список работающих магазинов входили супермаркеты в Покровске, Селидово, Доброполье и Новогродовке.
АТБ возобновила работу магазинов в Буче и Ирпене
Магазины крупнейшей национальной торговой сети АТБ одними из первых возобновляют работу в наиболее пострадавших от зверств оккупантов населенных пунктах Киевщины – в Буче и Ирпене.
Кстати, сеть АТБ уже возобновила деятельность около 50 магазинов на мирных украинских территориях, откуда украинские воины выбили оккупантов. Ранее вернулись к работе десятки магазинов АТБ в Сумах и области, Черниговской и Киевской областях.
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