АТБ закрывает все свои магазины в одной области Украины

В Донецкой области не будет работать сеть супермаркетов АТБ. Магазины в регионе закрываются с 12 августа.

Причиной закрытия магазинов АТБ стало обострение ситуации в Донецкой области. Об этом сообщил городской голова Селидового Руслан Суков.

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Регион будет без АТБ

По словам Сукова, сеть супермаркетов не пойдет на диалог.

Сеть АТБ в Донецкой области перестает работать с 12 августа в связи с обострением ситуации, на диалог идти не будут!

– подчеркнул мэр.

Кстати, в список работающих магазинов входили супермаркеты в Покровске, Селидово, Доброполье и Новогродовке.

АТБ возобновила работу магазинов в Буче и Ирпене

Магазины крупнейшей национальной торговой сети АТБ одними из первых возобновляют работу в наиболее пострадавших от зверств оккупантов населенных пунктах Киевщины – в Буче и Ирпене.

Кстати, сеть АТБ уже возобновила деятельность около 50 магазинов на мирных украинских территориях, откуда украинские воины выбили оккупантов. Ранее вернулись к работе десятки магазинов АТБ в Сумах и области, Черниговской и Киевской областях.

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