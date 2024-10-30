Ответственные за многочисленные военные преступления: "Атэш" помог нанести удар по 37 бригаде России

"Атеш" продолжает помогать Украине в борьбе против России. Одному из агентов движения среди российских военнослужащих удалось успешно проникнуть в командный пункт 37 отдельной гвардейской мотострелковой бригады в Донецкой области.

Агенту удалось собрать значительный объем важной информации, чем помогли ВСУ. Об этом сообщили в "Атеш".

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Какую информацию собрал агент "Атеш"

Агент движения "Атеш" успешно проник в командный пункт 37 отдельной гвардейской мотострелковой бригады России, дислоцирующейся в Донецкой области. Именно там сосредоточено значительное количество офицеров, которые организуют управление боем на одном из участков.

Агент "Атеш" проник в командный пункт россиян / Фото "Атеш"

Наш агент сумел собрать значительный объем данных о расположении личного состава, техники и складов противника, часть из которых уже была успешно уничтожена. Это ослабило возможности оккупационных войск к ведению наступательных действий одном из направлений. Агент успешно переброшен на другое направление, оставаясь незамеченным,

– говорится в сообщении.

В "Атеш" отметили, что 37 бригада входит в состав группировки войск "Восток", которое сейчас активно участвует в наступлении на юго-востоке Украины.

"Именно эта бурятская бригада совершала множество военных преступлений в Киевской области. Благодаря нашей работе они были за это наказаны", – сообщили в "Атеш".