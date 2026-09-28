Необходим для нанесения авиаударов: "Атеш" разведал важный завод в России

Агенты движения "АТЕШ" провели разведку Новгородского завода стекловолокна в России, который производит стекловолокно и базальтовое волокно. По данным партизан, продукция предприятия используется в военной промышленности.

В частности, эти материалы используются для изготовления легких композитных элементов для авиации, ракет, беспилотников, кораблей и бронетехники, сообщили в движении.

Что известно о разведке на заводе стекловолокна?

Кроме того, стекловолокно используется для электроизоляции кабелей и оборудования, теплозащиты моторных отсеков, а также создания защитных покрытий от ударов и осколков.

В "АТЕШ" обнародовали координаты объекта и заявили, что предприятия, работающие на российский военно-промышленный комплекс, являются законными целями во время войны.

"Атеш" провел разведку мощностей Новгородского завода стекловолокна / Фото движения сопротивления

Ранее сообщалось, что агенты движения "Атеш" уничтожили склад беспилотников в Свердловской области России. По их данным, на объекте хранились дроны, которые готовились к отправке российскими военными на фронт.

По информации движения, среди уничтоженной техники были гексакоптеры. Российские военные используют такие БПЛА для доставки боеприпасов, провизии и медикаментов, а также для сброса взрывчатки и дистанционного минирования.