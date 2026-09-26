Об этом движение сообщает в своем телеграм-канале.

Что известно об уничтожении склада?

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" заявили об уничтожении склада беспилотников в Свердловской области России. По их данным, на объекте хранились БПЛА, которые готовились к отправке российским военным в зону боевых действий.

Среди уничтоженной техники были гексакоптеры, которые российские военные используют на передовой. Такие беспилотники могут применяться для доставки боеприпасов, провизии и медикаментов. Также их используют для сброса боеприпасов и дистанционного минирования территории.

В движении заявили, что операция была проведена в глубоком тылу России и была направлена против военной инфраструктуры.

Напомним, недавно "Атеш" заявили о диверсии в Пермском крае России накануне удара по нефтеперерабатывающему заводу "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез". 21 августа партизаны уничтожили башню связи в районе Перми.

Сооружение обеспечивало резервный канал обмена оперативной информацией между охраной НПЗ и военными подразделениями, которые его прикрывали. После уничтожения башни передача данных, по заявлению подполья, была полностью нарушена, а охрана предприятия осталась без стабильной координации.

В движении также заявили, что диверсию совершил российский военнослужащий, который самовольно покинул часть и присоединился к партизанам. Мужчина пошел на такой шаг из-за несогласия с политикой российского руководства и условиями службы в армии.

После диверсии по нефтеперерабатывающему предприятию нанесли удар украинские дальнобойные беспилотники.